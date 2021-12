Covid, via libera alla nuova stretta di Natale: la durata del Green pass scende da 9 a 6 mesi | Mascherine obbligatorie anche all'aperto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Cdm ha approvato il decreto Festività con le nuove misure per contenere il nuovo balzo di casi spinto dalla diffusione della variante Omicron . Si va dall'obbligo di Mascherine Ffp2 per cinema, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Cdm ha approvato il decreto Festività con le nuove misure per contenere il nuovo balzo di casi spinto ddiffusione della variante Omicron . Si va dall'obbligo diFfp2 per cinema, ...

Advertising

Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - fattoquotidiano : L’Agenzia americana del farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione negli Usa del Paxlovid, la pillola a… - CarloStagnaro : Il Covid-19 fa male alla salute mentale dei giovani | P. N. Barbieri, O. Giuntella e S. Saccardo - RolandMitti : @Marco_dreams Sicuro che un paziente Covid porta via solo un posto in terapia intensiva? - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Marche. Al via vaccinazione anti-Covid per la fascia 12-17 anni lunedì 27 dicembre -