Covid, verso la nuova stretta: Super Green pass per il lavoro e tamponi ai vaccinati. Stamani la cabina di regia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi è il giorno della stretta di Natale per contrastare la crescita dei contagi, che hanno ripreso a correre con l'arrivo della variante Omicron. Estendere il Super Green pass nei luoghi di lavoro: è ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi è il giorno delladi Natale per contrastare la crescita dei contagi, che hanno ripreso a correre con l'arrivo della variante Omicron. Estendere ilnei luoghi di: è ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Spagna: verso l'obbligo di mascherina all'aperto #spagna - MediasetTgcom24 : Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid - Agenzia_Ansa : Con Novavax sono 5 i vaccini anticovid autorizzati in Italia. E' prodotto con una nuova tecnologia, non ha bisogno… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Con Novavax sono 5 i vaccini anticovid autorizzati in Italia. E' prodotto con una nuova tecnologia, n… - alex_drastico72 : RT @MediasetTgcom24: Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid -