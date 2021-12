Covid Toscana | ecco le province che superano i 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre crescono di oltre il 42 per cento i nuoviin Italia e del 33 per cento i decessi. E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione ...

Tra il 15 e il 21 dicembre i casi diinsono aumentati del 54,6% rispetto alla settimana precedente. Il dato emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia, ...A livello nazionale, al 21 dicembre, il tasso di occupazione da parte di pazientiè del 13,4% ...5%), Emilia - Romagna (12%), Lazio (13,6%), Lombardia (10,5%), Piemonte (10,2%),(10,7%) e ...La Toscana, dato aggiornato al 22 dicembre, è l' ottava regione in Italia per casi attualmente positivi, pari a 19.536, mentre i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono 529. Secondo il mon ...La pandemia ha fatto emergere i disagi nascosti. La cartina degli ospedali pediatrici parla di una nazione spezzata. Il Pnrr li ha dimenticati. Eppure i ...