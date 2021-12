Covid: si allunga cabina regia su misure, ritarda Cdm (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato per le 17, è ancora in stand-by. Tutti i ministri sono arrivati alla spicciolata a Palazzo Chigi, dove però è tutt'ora in corso la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza sulle misure anti-Covid, che, una volta definite, saranno sul tavolo del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato per le 17, è ancora in stand-by. Tutti i ministri sono arrivati alla spicciolata a Palazzo Chigi, dove però è tutt'ora in corso laditra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza sulleanti-, che, una volta definite, saranno sul tavolo del Cdm.

Advertising

Serendippo10 : @Michele94450621 @AlbertoBagnai Ah, adesso ho capito... Sono quei farmaci usati per il 'covid mentecatto', quel vir… - AlaskaSpines : @IrisTinunin - fgutoledo1 : Contagi Covid a scuola, insegnanti Gilda: “Sorveglianza con test non funziona e allunga Dad” - tuttoggi : Sir più forte di tutto, anche del Covid che l'ha privata di 3 giocatori. Ma all'Eurosuole Leon e compagni dominano… - missdistalg : @sregolatore mazzucato, gilestro, burioni, bassetti. allunga la lista a piacere. alla popolazione non fregava un ca… -