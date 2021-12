Covid Serie B, deciso il rinvio delle giornate del 26 e 29 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Lega Serie B ha deciso di rinviare le giornate del 26 e 29 dicembre a causa dell’emergenza Covid-19 La Lega Serie B si è riunita questa mattina in una assemblea straordinaria per decidere il da farsi sui prossimi turni vista l’emergenza Covid-19 in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il campionato cadetto ha deciso di rinviare le giornate del 26 e 29 dicembre proprio per il crescente numero di contagi. Ora si dovranno trovare due nuove date disponibili per questi turni rimandati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) La LegaB hadi rinviare ledel 26 e 29a causa dell’emergenza-19 La LegaB si è riunita questa mattina in una assemblea straordinaria per decidere il da farsi sui prossimi turni vista l’emergenza-19 in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il campionato cadetto hadi rinviare ledel 26 e 29proprio per il crescente numero di contagi. Ora si dovranno trovare due nuove date disponibili per questi turni rimandati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B CINQUE POSITIVI AL COVID NELLA ROSA DEL MONZA L'ATS blocca la trasferta a Benevento #SkySport… - parmapress_24 : Covid- La Serie B si ferma: si torna in campo il 15 gennaio - - andreastoolbox : Serie B, caos Covid: campionato sospeso. Rinviati i turni del 26 e 29 dicembre | Sky Sport - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Casi Covid in aumento, rinviate le giornate del 26 e 29 dicembre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Casi Covid in aumento, rinviate le giornate del 26 e 29 dicembre -