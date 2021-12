Covid: Russia, 25.667 nuovi casi e 1.002 morti in 24 ore (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 25.667 nuovi casi di Covid - 19 e 1.002 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo anticoronavirus, ripreso dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Innel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 25.667di- 19 e 1.002 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo anticoronavirus, ripreso dalla ...

Advertising

andreasfrater : RT @RaiNews: Una normativa che potrebbe essere applicata in caso di guerra, di disastri. O di una recrudescenza dell'epidemia di Covid-19 #… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: La #Russia registra il farmaco MIR-19, universale contro tutte le varianti Covid-19, compresa #Omicron #VarianteOmicr… - ItalianoRt : ?????? Putin alla domanda dell'elevata mortalità per COVID in Russia e sulla vaccinazione obbligatoria: ??'Perché abb… - Lantidiplomatic : La #Russia registra il farmaco MIR-19, universale contro tutte le varianti Covid-19, compresa #Omicron… - sant_px : RT @Mary01300625: Mentre voi pensate al covid e ai vaccini sappiate che non solo la russia ha chiuso i rubinetti,ma putin per procedura d'e… -