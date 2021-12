Covid: Premier League, rinviate Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford (Di giovedì 23 dicembre 2021) Londra, 23 dic. - (Adnkronos) - Nonostante l'ondata di contagi da Covid-19 che stanno colpendo in maniera cospicua il Regno Unito il Boxing Day si giocherà ma ci sono già due partite posticipate tra quelle in calendario domenica 26 dicembre. La Premier League ha infatti annunciato con una nota ufficiale il rinvio di Wolverhampton-Watford e Liverpool-Leeds, entrambe programmate per le 12.30 di domenica. "Ci scusiamo per gli inconvenienti causati ai programmi per le festività dei tifosi -spiega il comunicato della Premier League- ma la priorità è la sicurezza". La scelta di rinviare le partite è legata ai casi Covid nel Leeds, club che ha anche chiuso il proprio centro sportivo per gli allenamenti, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Londra, 23 dic. - (Adnkronos) - Nonostante l'ondata di contagi da-19 che stanno colpendo in maniera cospicua il Regno Unito il Boxing Day si giocherà ma ci sono già due partite posticipate tra quelle in calendario domenica 26 dicembre. Laha infatti annunciato con una nota ufficiale il rinvio di, entrambe programmate per le 12.30 di domenica. "Ci scusiamo per gli inconvenienti causati ai programmi per le festività dei tifosi -spiega il comunicato della- ma la priorità è la sicurezza". La scelta di rinviare le partite è legata ai casinel, club che ha anche chiuso il proprio centro sportivo per gli allenamenti, e ...

