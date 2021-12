Covid, Ordine dei medici di Milano: “Il sistema dei tamponi è collassato, siamo preoccupati per le riunioni familiari dei prossimi giorni” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Purtroppo il sistema tamponi in questi giorni è completamente collassato“. Lo afferma Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, a seguito dell’incontro avvenuto pochi giorni fa in Regione Lombardia. “Era già da 15 giorni che le difficoltà per le prenotazioni stavano aumentando in maniera notevole ma i tecnici non vengono mai ascoltati. Si formano code infinte all’esterno delle farmacie, con attese al freddo che arrivano anche a 7 ore. Ci sono poi pazienti che vengono mandati via senza poter fare il tampone e questo mi sembra un comportamento umanamente discutibile. La situazione in questo momento è preoccupante”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Purtroppo ilin questiè completamente“. Lo afferma Roberto Carlo Rossi, presidente dell’deiChirurghi e Odontoiatri di, a seguito dell’incontro avvenuto pochifa in Regione Lombardia. “Era già da 15che le difficoltà per le prenotazioni stavano aumentando in maniera notevole ma i tecnici non vengono mai ascoltati. Si formano code infinte all’esterno delle farmacie, con attese al freddo che arrivano anche a 7 ore. Ci sono poi pazienti che vengono mandati via senza poter fare il tampone e questo mi sembra un comportamento umanamente discutibile. La situazione in questo momento è preoccupante”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

LaStampa : Covid, volano i contagi in Lombardia e scatta l’allarme. L’Ordine dei Medici di Milano: “Ingestibile la situazione… - SkyTG24 : #Covid19, a Milano corsa a tamponi: code in farmacia. Ordine medici: “Situazione ingestibile” - MediasetTgcom24 : Covid, Ordine dei Medici di Milano: situazione tamponi ingestibile #covid - franca705 : RT @vitcastagna: 'Il problema - prosegue Rossi - è che la rete informatica lombarda fa acqua da tutte le parti. La lunga coda formigoniana:… - ZanziBeatrice : RT @sregolatore: In due anni ancora nessun medico ha chiesto alle persone di mettersi a dieta per evitare di morire di covid, secondo voi p… -