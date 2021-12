Covid, Omicron al 28% in Italia: ogni due giorni raddoppiano i casi (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante procede a macchia di leopardo: in alcune aree del Paese ha raggiunto l’80%, in altre è assente Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante procede a macchia di leopardo: in alcune aree del Paese ha raggiunto l’80%, in altre è assente

