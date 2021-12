Covid oggi Veneto, Zaia: “Rischio zona arancione tra una ventina di giorni” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Rischio zona arancione per il Veneto, il problema potrebbe porsi tra una ventina di giorni. “Mediamente carichiamo a bordo circa una cinquantina di pazienti al giorno, anche se è anche vero che ne dimettiamo, quindi verosimilmente, se non accade nulla, noi comunque, nel giro di 20 giorni, dovremo cominciare a porci il problema della zona arancione”. Lo ha detto a Sky TG24 Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ospite di ‘Timeline’, rispondendo alla domanda su quale sia la situazione dell’occupazione degli ospedali nella sua Regione. “In questo momento siamo al 17-18%, dunque circa 1300 pazienti, di occupazione in area non critica. Questo vuol dire che per raggiungere il 30%, soglia limite per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021)per il, il problema potrebbe porsi tra unadi. “Mediamente carichiamo a bordo circa una cinquantina di pazienti al giorno, anche se è anche vero che ne dimettiamo, quindi verosimilmente, se non accade nulla, noi comunque, nel giro di 20, dovremo cominciare a porci il problema della”. Lo ha detto a Sky TG24 Luca, presidente della Regione, ospite di ‘Timeline’, rispondendo alla domanda su quale sia la situazione dell’occupazione degli ospedali nella sua Regione. “In questo momento siamo al 17-18%, dunque circa 1300 pazienti, di occupazione in area non critica. Questo vuol dire che per raggiungere il 30%, soglia limite per ...

