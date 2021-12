Covid oggi Toscana, 2.780 contagi: “A Firenze, Omicron oltre 50%” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 2.780 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.780 su 52.779 test di cui 18.059 tamponi molecolari e 34.720 test rapidi. Registrati altri 5 morti Il tasso dei nuovi positivi è 5,27% (18,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.972.017. “Il dato è che a Firenze abbiamo superato il 50% di contagi Omicron, si annuncia un gennaio complicatissimo”, dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a L’aria che tira. Nella regione, in dettaglio, i nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 2.780 ida coronavirus in, 23 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 2.780 su 52.779 test di cui 18.059 tamponi molecolari e 34.720 test rapidi. Registrati altri 5 morti Il tasso dei nuovi positivi è 5,27% (18,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.972.017. “Il dato è che aabbiamo superato il 50% di, si annuncia un gennaio complicatissimo”, dice il sindaco di, Dario Nardella, a L’aria che tira. Nella regione, in dettaglio, i nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno ...

