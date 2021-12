Covid, oggi stretta contro Omicron: le possibili misure nel nuovo decreto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dall'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutta Italia all'anticipo della terza dose, ecco quali sono i provvedimenti che potrebbero essere presi per contrastare l'aumento dei contagi spinto anche dalla diffusione della variante Omicron Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dall'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutta Italia all'anticipo della terza dose, ecco quali sono i provvedimenti che potrebbero essere presi per contrastare l'aumento dei contagi spinto anche dalla diffusione della variante

Advertising

GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - OfficialASRoma : Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a… - Adnkronos : Covid, Salvini: 'L’importante è che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno'. - ArtemiosMilani : @stanzaselvaggia Confermo. Chi ha oggi a che fare col covid, si scontra con questa situazione. Tutti. - capsuleismail : Oggi concludo l'anno, ahimè con 51 tunnel in 18 partite. Non ho potuto puntare a 60 a causa covid, ieri 106k casi.… -