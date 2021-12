Covid oggi Sicilia, 2.078 contagi e 15 morti: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 2.078 i nuovi contagi da coronavirus oggi, giovedì 23 dicembre 2021, in Sicilia secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 832. In totale sono 23.635 i positivi – 1.231 in più rispetto a ieri – e di questi 568 sono ricoverati in regime ordinario, 76 in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi, e 22.991 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 2.078 i nuovida coronavirus, giovedì 232021, insecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 15. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 832. In totale sono 23.635 i positivi – 1.231 in più rispetto a ieri – e di questi 568 sono ricoverati in regime ordinario, 76 in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi, e 22.991 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

