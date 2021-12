Covid oggi Sardegna, 344 contagi e 2 morti: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 344 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 23 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 4.335 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.817 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 127 ( 6 in più di ieri). 4.296 sono i casi di isolamento domiciliare ( 84 in più di ieri). Si registra il decesso di due uomini di 58 e 86 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo comunica la Regione Sardegna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 344 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 23. Si registrano inoltre altri 2. 4.335 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.817 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 127 ( 6 in più di ieri). 4.296 sono i casi di isolamento domiciliare ( 84 in più di ieri). Si registra il decesso di due uomini di 58 e 86 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo comunica la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

