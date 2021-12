Covid oggi Lazio, 3.006 contagi e 15 morti. A Roma 1.510 nuovi casi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 3.006 i nuovi contagi da coronavirus oggi, giovedì 23 dicembre 2021, nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. A Roma 1.510 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.539 molecolari e 46.472 antigenici con un tasso di positività al 4,1%. I ricoverati sono 917, 9 in più da ieri, 122 le terapie intensive, una in meno, e 1.056 i guariti. oggi si è stato toccato il “record dei casi positivi, era atteso ed anche per questo – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nella nota – è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera”. In dettaglio nella Asl Roma 1 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 3.006 ida coronavirus, giovedì 23 dicembre 2021, nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15. A1.510. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.539 molecolari e 46.472 antigenici con un tasso di positività al 4,1%. I ricoverati sono 917, 9 in più da ieri, 122 le terapie intensive, una in meno, e 1.056 i guariti.si è stato toccato il “record deipositivi, era atteso ed anche per questo – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nella nota – è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera”. In dettaglio nella Asl1 ...

GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - OfficialASRoma : Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a… - Adnkronos : Covid, Salvini: 'L’importante è che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno'. - fisco24_info : Covid Gb, oggi record contagi: quasi 120mila: Altri 147 morti - Etruria72 : RT @ElioLannutti: Covid, oggi il nuovo decreto: mascherine all'aperto, vietate le feste in piazza, Super Green Pass anche al bancone. Il go… -