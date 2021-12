Covid oggi Italia, impennata di contagi e morti in 7 giorni (Di giovedì 23 dicembre 2021) Netto aumento, in 7 giorni, di nuovi contagi da Covid 19 e morti. Crescono anche i ricoveri e le terapie intensive così come i casi attualmente positivi e le persone in isolamento domiciliare. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe nel periodo 15-21 dicembre. In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano 177.257 nuovi contagi (+42,3%); 882 morti (+33% con una media di 126 al giorno rispetto ai 95 della settimana precedente), di cui 45 riferiti a periodi precedenti; 149 ricoveri in terapia intensiva (+17,3%); 1.218 ricoverati con sintomi (+17%); 85.383 persone in isolamento domiciliare (+29,5%) e 86.750 casi attualmente positivi (+29,2%). “Da oltre due mesi – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si assiste ad un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Netto aumento, in 7, di nuovida19 e. Crescono anche i ricoveri e le terapie intensive così come i casi attualmente positivi e le persone in isolamento domiciliare. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe nel periodo 15-21 dicembre. In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano 177.257 nuovi(+42,3%); 882(+33% con una media di 126 al giorno rispetto ai 95 della settimana precedente), di cui 45 riferiti a periodi precedenti; 149 ricoveri in terapia intensiva (+17,3%); 1.218 ricoverati con sintomi (+17%); 85.383 persone in isolamento domiciliare (+29,5%) e 86.750 casi attualmente positivi (+29,2%). “Da oltre due mesi – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si assiste ad un ...

