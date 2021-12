Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, giovedì 23 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori accesi sulla variante Omicron, che rappresenta il 28,2% dei contagi registrati in Italia, e sulle decisioni della cabina di regia a Palazzo Chigi, tra cui mascherine all’aperto e durata Green pass Sono 5.023 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 23 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, giovedì 232021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori accesi sulla variante Omicron, che rappresenta il 28,2% deiregistrati in, e sulle decisioni della cabina di regia a Palazzo Chigi, tra cui mascherine all’aperto e durata Green pass Sono 5.023 ida coronavirus in Veneto, 23 ...

