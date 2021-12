Covid oggi Italia, 44.595 contagi e 168 morti: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 44.595 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 23 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Il picco più alto toccato lo scorso anno si registrò il 13 novembre del 2020 con 40.902 positivi. Si registrano, inoltre, altri 168 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 901.450 tamponi con un tasso di positività al 4,94%. Gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore sono stati 93, mentre i nuovi ricoverati con sintomi da ieri sono stati 178 per un totale di 8.722. Salgono a 5.517.054 i contagiati dall'inizio dell'emergenza mentre le vittime toccano quota 44.595. I guariti sono in totale 4.950.780, 17.117 nelle ultime 24 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 44.595 i nuovida Coronavirus in, giovedì 232021, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Il picco più alto toccato lo scorso anno si registrò il 13 novembre del 2020 con 40.902 positivi. Si registrano, inoltre, altri 168. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 901.450 tamponi con un tasso di positività al 4,94%. Gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore sono stati 93, mentre i nuovi ricoverati con sintomi da ieri sono stati 178 per un totale di 8.722. Salgono a 5.517.054 iati dall'inizio dell'emergenza mentre le vittime toccano quota 44.595. I guariti sono in totale 4.950.780, 17.117 nelle ultime 24 ...

