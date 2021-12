Covid oggi Italia, 44.595 contagi e 168 morti: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 44.595 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 23 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 168 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 901.450 tamponi con un tasso di positività al 4,94%. Gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore sono stati 93, mentre i nuovi ricoverati con sintomi da ieri sono stati 178 per un totale di 8.722. VENETO – Sono 5.023 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 23 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 20 morti. I nuovi casi sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 44.595 i nuovida Coronavirus in, giovedì 232021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 168. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 901.450 tamponi con un tasso di positività al 4,94%. Gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore sono stati 93, mentre i nuovi ricoverati con sintomi da ieri sono stati 178 per un totale di 8.722. VENETO – Sono 5.023 ida coronavirus in Veneto, 232021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 20. I nuovi casi sono ...

