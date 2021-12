Covid oggi Fvg, 1.081 contagi: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 1.081 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. Nel dettaglio, sono stati rilevati 940 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,08%. Sono inoltre 20.310 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (0,79%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 23,59% dei nuovi positivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,78% e quella 50-59 anni con il 15,36%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 281, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Dall’inizio della pandemia in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 1.081 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 232021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 6 morti. Nel dettaglio, sono stati rilevati 940 nuovi, con una percentuale di positività del 9,08%. Sono inoltre 20.310 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (0,79%). Si conferma essere la prima fascia dio quella degli under 19 con il 23,59% dei nuovi positivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,78% e quella 50-59 anni con il 15,36%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 281, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Dall’inizio della pandemia in ...

