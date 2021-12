Covid oggi Emilia, 2.860 contagi e 11 morti: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 2.860 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 23 dicembre. Si registrano inoltre altri 11 morti. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 499.123 casi di positività, 47.268 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.187.995 dosi; sul totale sono 3.595.623 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.160.864. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.260 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 2.860 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 23. Si registrano inoltre altri 11. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 499.123 casi di positività, 47.268 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.187.995 dosi; sul totale sono 3.595.623 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.160.864. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuoviati, 1.260 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. ...

