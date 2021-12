Covid oggi Campania, 3.599 contagi e 9 morti: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 3.599 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 23 dicembre. Registrati inoltre altri 9 morti: 7 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 58.660 i test analizzati. La percentuale di casi positivi sul totale dei test effettuati è pari al 6,1%. Nella regione sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 463 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 3.599 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 23. Registrati inoltre altri 9: 7 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 58.660 i test analizzati. La percentuale di casi positivi sul totale dei test effettuati è pari al 6,1%. Nella regione sono 31 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 463 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

