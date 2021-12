Covid oggi Basilicata, 270 contagi e 1 morto: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 270 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 23 dicembre. Si registra inoltre un altro morto. 2.212 il totale dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Senise. Dei nuovi casi si registra un picco a Matera (85) mentre i lucani guariti o negativizzati sono 50. I ricoverati per Covid-19 sono 41 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva: 21 nell’ospedale di Potenza e 20 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 2.323 (+206). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.200 somministrazioni di cui circa 3.700 sono terze dosi. Finora 443.280 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento del totale della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 270 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 23. Si registra inoltre un altro. 2.212 il totale dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Senise. Dei nuovi casi si registra un picco a Matera (85) mentre i lucani guariti o negativizzati sono 50. I ricoverati per-19 sono 41 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva: 21 nell’ospedale di Potenza e 20 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 2.323 (+206). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.200 somministrazioni di cui circa 3.700 sono terze dosi. Finora 443.280 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento del totale della ...

