Covid oggi Alto Adige, 345 contagi e 4 morti: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 345 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 dicembre in Alto Adige, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 4 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.820 tamponi molecolari e 204 antigenici. Da ieri sono guarite 317 persone. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 82, mentre sono 62 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco risultano 7 pazienti, 21 nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 345 i nuovida Coronavirus23in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono morte 4 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.820 tamponi molecolari e 204 antigenici. Da ieri sono guarite 317 persone. I pazienti-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 82, mentre sono 62 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco risultano 7 pazienti, 21 nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - OfficialASRoma : Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a… - Adnkronos : Covid, Salvini: 'L’importante è che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno'. - qn_giorno : #Covid, il bollettino di oggi: in Lombardia i nuovi casi sfiorano quota 13mila. Il dato più alto dall'inizio della… - occhio_notizie : Covid in Usa, la Fda ha autorizzato oggi il secondo trattamento orale contro il Covid-19: il farmaco dell'azienda f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Usa, la Fda autorizza la pillola Merck per il trattamento del Covid Food and Drug Administration. La Food and Drug Administration, l'autorità statunitense con titolarità di gestione sui farmaci, ha autorizzato oggi il secondo trattamento orale contro il Covid - 19: si tratta del Molnupiravir, prodotto dalla casa farmaceutica Merck, dopo il via libera dato ieri al Paxlovid di Pfizer. Entrambi i farmaci sono ...

Fermare il conto alla rovescia del Natale Omicron a orologeria si può A oggi, in intensiva e in ricovero ospedaliero, i malati covid sono + 17%. A oggi, i ricoveri di bambini in ospedale sono cresciuti del 96%, le classi chiuse sono più di 10.000. Tra due giorni è ...

Covid, ultime news. Sileri: "Ogni 10mila bimbi colpiti 65 in ospedale, uno muore". LIVE Sky Tg24 Comune di Macerata: 50mila euro per l'IRCR 1' di lettura 23/12/2021 - La Giunta comunale, oggi, ha approvato la delibera che autorizza il trasferimento di 50mila euro dal “Fondone Covid” all’ASPS IRCR di Macerata. In questi due anni ...

COVID, Serie B: rinviate giornate 26 e 29 dicembre (ANSA) - ROMA, 23 DIC - La Serie B ha deciso di rinviare a causa della situazione Covid le giornate del 26 e del 29 dicembre. Lo ha deciso la Lega di B la cui assemblea è in corso per ...

Food and Drug Administration. La Food and Drug Administration, l'autorità statunitense con titolarità di gestione sui farmaci, ha autorizzatoil secondo trattamento orale contro il- 19: si tratta del Molnupiravir, prodotto dalla casa farmaceutica Merck, dopo il via libera dato ieri al Paxlovid di Pfizer. Entrambi i farmaci sono ..., in intensiva e in ricovero ospedaliero, i malatisono + 17%. A, i ricoveri di bambini in ospedale sono cresciuti del 96%, le classi chiuse sono più di 10.000. Tra due giorni è ...1' di lettura 23/12/2021 - La Giunta comunale, oggi, ha approvato la delibera che autorizza il trasferimento di 50mila euro dal “Fondone Covid” all’ASPS IRCR di Macerata. In questi due anni ...(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La Serie B ha deciso di rinviare a causa della situazione Covid le giornate del 26 e del 29 dicembre. Lo ha deciso la Lega di B la cui assemblea è in corso per ...