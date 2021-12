Covid oggi Abruzzo, 662 contagi e zero morti: bollettino 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 662 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 23 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza è di 94.984. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.626. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 84.595 dimessi/guariti (+242 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7.763 (+420 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 1.309 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 130 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 662 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 23. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale deidall’inizio dell’emergenza è di 94.984. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.626. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 84.595 dimessi/guariti (+242 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7.763 (+420 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 1.309 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 130 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in ...

