Covid | oggi 44 595 casi e 168 morti | il bollettino del 23 dicembre 2021

Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 23 dicembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 44.595 Decessi: 168 Tamponi effettuati: 901.405 Terapie intensive: +13 Tasso di positività: 4,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 430.029 casi totali: 5.517.054 Decessi: 136.245 Guariti: 4.950.780 In Italia oggi, giovedì 23 dicembre 2021, sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 e decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 36.293 e i morti 146. I dati sui nuovi contagi si basano su 901.405 tamponi effettuati (ieri erano stati 779.303): il tasso di positività è al 4,9%, in aumento rispetto a ieri

