Covid, nuovo decreto in arrivo: cosa cambia per lo sport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella giornata di oggi verrà approvato il nuovo decreto con le misure restrittive che dovranno far fronte all’impennata dei contagi e la diffusione della variante Omicron. All’interno delle nuove norme ci saranno anche il calcio e lo sport, ecco cosa cambierà. Secondo La Gazzetta dello sport, l’ipotesi più probabile è quella di aggiungere fra i requisiti degli spettatori allo stadio un tampone negativo, oltre al super green pass . Al test ci si dovrà sottoporre nelle 48 (test antigenici) o 72 ore (test molecolari) precedenti all’evento.Il pericolo della richiesta del tampone è quella di rallentare la campagna vaccinale. La soluzione potrebbe essere rendere il test obbligatorio solamente nel caso in cui non si sia ancora fatta la terza dose. Costa, sottosegretario della salute, ha parlato anche di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella giornata di oggi verrà approvato ilcon le misure restrittive che dovranno far fronte all’impennata dei contagi e la diffusione della variante Omicron. All’interno delle nuove norme ci saranno anche il calcio e lo, eccocambierà. Secondo La Gazzetta dello, l’ipotesi più probabile è quella di aggiungere fra i requisiti degli spettatori allo stadio un tampone negativo, oltre al super green pass . Al test ci si dovrà sottoporre nelle 48 (test antigenici) o 72 ore (test molecolari) precedenti all’evento.Il pericolo della richiesta del tampone è quella di rallentare la campagna vaccinale. La soluzione potrebbe essere rendere il test obbligatorio solamente nel caso in cui non si sia ancora fatta la terza dose. Costa, sottosegretario della salute, ha parlato anche di ...

