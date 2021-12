Covid, nuove regole decise oggi: cosa cambia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le ipotesi sul tavolo della cabina di regia sono tante, verranno discusse tutti in un (una lunga) giornata. Il lavoro di mediazione tra le forze politiche potrebbe portare a soluzioni che accontentino più o meno tutti. Come ad esempio l’introduzione dell’obbligo del tampone per entrare in discoteca o accedere a grandi eventi. Dovranno farlo anche i vaccinati come previsto, ma non quelli con tre dosi effettuate. Il compromesso è stato trovato in questo senso. Le altre misure prevedono l’obbligo della mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il Super Green pass invece, dovrebbe essere esteso anche al luogo di lavoro. Le altre idee, sempre più concrete, portano ad assottigliamento del tempo necessario tra seconda e terza dose, che passa a tre mesi. La certificazione verde invece dovrebbe ridurre la sua validità da 9 mesi a 6. Misure necessarie per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le ipotesi sul tavolo della cabina di regia sono tante, verranno discusse tutti in un (una lunga) giornata. Il lavoro di mediazione tra le forze politiche potrebbe portare a soluzioni che accontentino più o meno tutti. Come ad esempio l’introduzione dell’obbligo del tampone per entrare in discoteca o accedere a grandi eventi. Dovranno farlo anche i vaccinati come previsto, ma non quelli con tre dosi effettuate. Il compromesso è stato trovato in questo senso. Le altre misure prevedono l’obbligo della mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il Super Green pass invece, dovrebbe essere esteso anche al luogo di lavoro. Le altre idee, sempre più concrete, portano ad assottigliamento del tempo necessario tra seconda e terza dose, che passa a tre mesi. La certificazione verde invece dovrebbe ridurre la sua validità da 9 mesi a 6. Misure necessarie per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - RaiNews : #Covid, in corso a Palazzo Chigi la Cabina di regia per varare le nuove misure - fanpage : Le nuove misure anti Covid per le vacanze natalizie - anto_galli4 : RT @dottorbarbieri: ???? SI APPRENDE: IL #CDM PER L'OK ALLE NUOVE MISURE #COVID È CONVOCATO PER LE H. 17 LA #CABINADIREGIA È ANCORA IN CORSO… - RadioRadioWeb : ? Il mondo del pallone con il fiato sospeso. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le nu… -