Covid, novità sul Boxing-Day della serie B! (Di giovedì 23 dicembre 2021) I casi Covid stanno aumentando in tutta Europa ed anche in Italia a causa della variante Omicron che spaventa l’intera popolazione del vecchio continente europeo. Covid serie B Questa mattina, secondo quanto riportato da Sky Sport, durante l’assemblea della Lega di serie B, a causa del cospicuo numero di positivi all’interno dei vari club del campionato, si è deciso di rinviare le giornate del 26 e del 29. Non sono mancati attimi di confusione dopo che alcuni club avrebbero voluto annullare la decisione di rinviare anche se alla fine tutti hanno convenuto verso questa decisione. Da decidere le date in cui verranno giocate! LEGGI ANCHE: Ikonè alla Fiorentina: l’annuncio sulle cifre! Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) I casistanno aumentando in tutta Europa ed anche in Italia a causavariante Omicron che spaventa l’intera popolazione del vecchio continente europeo.B Questa mattina, secondo quanto riportato da Sky Sport, durante l’assembleaLega diB, a causa del cospicuo numero di positivi all’interno dei vari club del campionato, si è deciso di rinviare le giornate del 26 e del 29. Non sono mancati attimi di confusione dopo che alcuni club avrebbero voluto annullare la decisione di rinviare anche se alla fine tutti hanno convenuto verso questa decisione. Da decidere le date in cui verranno giocate! LEGGI ANCHE: Ikonè alla Fiorentina: l’annuncio sulle cifre!

Advertising

lanotiziaweb : Implementazione Senologia Aziendale, Contributo COVID e App IO: le novità della ASL Foggia - AngelaGianoli : RT @ilfattoblog: Ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione... [di Critica liberale] - primulaverde : «Un italiano su venti pensa che il Covid non esista, ma il pensiero irrazionale non è una novità» di Valerio Pocar… - elvamala : Un italiano su venti pensa che il Covid non esista, ma il pensiero irrazionale non è una novità - Il Fatto Quotidia… - ilmeteoit : #COVID: a #NATALE #Picco dei #CONTAGI, ma con una #Novità. La #Situazione per le #Feste -