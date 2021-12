Covid: nodo obbligo vaccini su lavoro, Draghi per estenderlo anche a privati dopo Pa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Più che sulle singole misure -discoteche, mascherine all’aperto e FFP2- il vero dibattito in cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza ci sarebbe stato -riferiscono all’Adnkronos fonti di governo- sull’estensione dell’obbligo di vaccino alla PA, o meglio per i 950mila dipendenti che al momento ne sono esclusi, visto che per le scuole, la sanità e le forze dell’ordine l’obbligo vaccinale esiste già. Il presidente del Consiglio, viene spiegato, sarebbe per chiudere ora la ‘partita’ della Pubblica amministrazione, ma poi estendere l’obbligo anche ai lavoratori del settore privato, nessuno escluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Più che sulle singole misure -discoteche, mascherine all’aperto e FFP2- il vero dibattito in cabina di regia tra il premier Marioe le forze di maggioranza ci sarebbe stato -riferiscono all’Adnkronos fonti di governo- sull’estensione dell’di vaccino alla PA, o meglio per i 950mila dipendenti che al momento ne sono esclusi, visto che per le scuole, la sanità e le forze dell’ordine l’vaccinale esiste già. Il presidente del Consiglio, viene spiegato, sarebbe per chiudere ora la ‘partita’ della Pubblica amministrazione, ma poi estendere l’ai lavoratori del settore privato, nessuno escluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

