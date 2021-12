Covid, morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: contrario ai vaccini, era ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 23 dicembre 2021) E' morto l'ex senatore del Movimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe , da sempre in prima linea nella battaglia contro i vaccini. Era ricoverato in terapia intensiva all' Ospedale Cotugno di Napoli , per una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) E'l'exdel Movimento 5 Stelle, da sempre in prima linea nella battaglia contro i. Erainall' Ospedale Cotugno di Napoli , per una ...

Advertising

repubblica : Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax - fanpage : È morto Bartolomeo Pepe, ex senatore #NoVax: era ricoverato per Covid - MediasetTgcom24 : Covid, morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: contrario ai vaccini, era ricoverato in terapia intensiva… - Paroledipaola : RT @jacopo_iacoboni: è morto di Covid l’ex senatore M5s Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax ?@LaStampa? - francang1950 : RT @jacopo_iacoboni: è morto di Covid l’ex senatore M5s Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax ?@LaStampa? -