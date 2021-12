Covid, Mattarella: anno d'oro sport italiano è risposta di speranza (Di giovedì 23 dicembre 2021) "L'anno d'oro dello sport che sta per concludersi e certamente proseguirà in quello successivo, che sta per aprirsi è stata una risposta di speranza e di ottimismo offerta al Paese dal mondo sportivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) "L'd'oro delloche sta per concludersi e certamente proseguirà in quello successivo, che sta per aprirsi è stata unadie di ottimismo offerta al Paese dal mondoivo ...

Advertising

repubblica : Covid, l'affondo di Mattarella durante gli auguri alle istituzioni: 'Sui media troppo spazio ai No Vax' - Adnkronos : #Covid, #Mattarella: 'Troppo spazio da media a chi non segue scienza'. - LaStampa : Covid, Mattarella: 'Troppo risalto mediatico ai No Vax' - JPCK72 : RT @Brontolo2013: Stanno cominciando a dire in TV che se c'è l'emergenza della nuova ondata di covid potrebbe restare Mattarella.i politici… - pier2856 : RT @Brontolo2013: Stanno cominciando a dire in TV che se c'è l'emergenza della nuova ondata di covid potrebbe restare Mattarella.i politici… -