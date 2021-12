Covid, mappa Ecdc: tutto il Nord Italia in rosso scuro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Continua a galoppare la nuova ondata di Covid nel mondo e tutte le regioni del Nord Italia sono ormai in rosso scuro : questa la principale novità che emerge dalla fotografia, sull'andamento dei ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Continua a galoppare la nuova ondata dinel mondo e tutte le regioni delsono ormai in: questa la principale novità che emerge dalla fotografia, sull'andamento dei ...

Advertising

infoitsport : Mappa Covid in B. Cosi non si può giocare - ruffino_paola : RT @OrioliPaolo: @Marco_dreams Mappa politica e Covid quasi perfettamente sovrapponibili - AmoBergamo : #Bergamo La mappa interattiva che mostra l'andamento delle terze dosi anti-Covid in Lombardia - ValentinaMia16 : RT @Fabiobruno_bg: Coronavirus, Coldiretti presenta la mappa della fame in Italia: in Calabria quasi 283mila persone bisognose - il https:/… - LiveSicilia : Catania, cresce la pressione sugli ospedali: la mappa dei posti Covid -