Covid: mamme segnalano feste studenti, scattano controlli ps (Di giovedì 23 dicembre 2021) Specifici servizi di controlli anti - assembramento sono stati organizzati nella provincia pugliese di Barletta - Andria - Trani all'esterno delle discoteche dove gli studenti delle scuole superiori ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Specifici servizi dianti - assembramento sono stati organizzati nella provincia pugliese di Barletta - Andria - Trani all'esterno delle discoteche dove glidelle scuole superiori ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid mamme Covid: mamme segnalano feste studenti, scattano controlli ps Molte, infatti, sono le mail e le telefonate giunte da parte di mamme preoccupate da questo evento, soprattutto per il pericolo che i ragazzi di minore età potessero confondersi con gli adulti e far ...

Figliuolo: tante controversie, importante vaccinare anche bambini 'Abbiamo visto tante mamme, tanti genitori, che portano qui i loro bimbi a vaccinarsi. Questo ... cioé di usare gli spazi che abbiamo', ha aggiunto il commissario straordinario per l'emergenza Covid - ...

