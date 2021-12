Covid, mai così tanti contagi in Umbria e Lombardia da inizio pandemia. In Veneto oltre 5 mila casi in un giorno (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mai così tanti nuovi contagi di Covid in Lombardia e in Umbria dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore la regione di Attilio Fontana ha registrato 12.955 nuovi positivi: un record assoluto per il territorio da inizio pandemia. I tamponi eseguiti in un giorno risultano 205.847 per un tasso di positività che sale al 6,2% (ieri al 5,7%). I dati arrivano da un report diffuso dalla direzione del Welfare della Regione, che però sottolinea come «la Lombardia attualmente abbia ancora numeri da zona bianca». I casi positivi al virus degli ultimi 7 giorni sono in totale 51.456 con un’incidenza di 513 casi per 100mila ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mainuovidiine indall’della. Nelle ultime 24 ore la regione di Attilio Fontana ha registrato 12.955 nuovi positivi: un record assoluto per il territorio da. I tamponi eseguiti in unrisultano 205.847 per un tasso di positività che sale al 6,2% (ieri al 5,7%). I dati arrivano da un report diffuso dalla direzione del Welfare della Regione, che però sottolinea come «laattualmente abbia ancora numeri da zona bianca». Ipositivi al virus degli ultimi 7 giorni sono in totale 51.456 con un’incidenza di 513per 100...

Advertising

sebmes : Speriamo proprio che non succeda mai, ma se i reparti Covid dovessero avvicinarsi alla saturazione credo che stavol… - lorepregliasco : @danielebanfi83 Penso non mi si possa accusare di aver minimizzato la pandemia (anzi!), ma c'è da dire che qui sopr… - MediasetTgcom24 : In Umbria mai così tanti contagi dall'inizio della pandemia #covid - sologiuma : RT @SF57CFC: Covid, l’ex senatore No Vax Pepe ricoverato in terapia intensiva: “Situazione molto critica”. FQ Non impareranno mai....… - super_caz : @BussoneSimone @adriano78558381 @barbarab1974 Ne sarò felice, ma finora ho sbagliato solo in peggio. Ad esempio pre… -