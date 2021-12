Covid, mai così tanti contagi in Umbria da inizio pandemia. In Veneto oltre 5 mila casi in un giorno (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mai così tanti nuovi contagi di Covid in Umbria dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 933 casi (ieri 677), secondo i dati riportati sul sito della Regione. Non sono riportati decessi, mentre è in lieve aumento la pressione sugli ospedali, con 73 ricoverati, cinque in più del giorno precedente; stabili invece le terapie intensive. Tra mercoledì e giovedì i guariti sono stati 130. Gli attualmente positivi salgono a 5.374, con un aumento di 803 unità. Sono stati analizzati 4.743 tamponi e 15.474 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 4,6 per cento (in aumento rispetto al 3,98 di mercoledì). Resta elevata l’allerta anche in Veneto, con 5.023 contagi ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mainuovidiindall’della. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 933(ieri 677), secondo i dati riportati sul sito della Regione. Non sono riportati decessi, mentre è in lieve aumento la pressione sugli ospedali, con 73 ricoverati, cinque in più delprecedente; stabili invece le terapie intensive. Tra mercoledì e giovedì i guariti sono stati 130. Gli attualmente positivi salgono a 5.374, con un aumento di 803 unità. Sono stati analizzati 4.743 tamponi e 15.474 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 4,6 per cento (in aumento rispetto al 3,98 di mercoledì). Resta elevata l’allerta anche in, con 5.023...

