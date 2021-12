Covid Lombardia, variante Omicron al 40% in nuovi contagi (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante Omicron in Lombardia è alla base del 40% dei nuovi contagi- “La prevalenza della variante Omicron di Sars-CoV-2 è in crescita in Lombardia e ad oggi è pari a circa il 40% dei nuovi casi”, è la stima che si legge nel report di aggiornamento sulle varianti diffuso a livello regionale. Il rapporto fornisce anche un altro dato su Omicron: “I ricoverati – si legge – sono solo 6, pari a un 2%, nessuno in terapia intensiva”. In tutte le province la variante Delta ha in poco tempo soppiantato l’Alfa, tranne che nella provincia di Sondrio. Ora Omicron muove nuovamente lo scenario. Guardando ai dati epidemiologici generali, nel report si spiega che la regione si conferma con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lainè alla base del 40% dei- “La prevalenza delladi Sars-CoV-2 è in crescita ine ad oggi è pari a circa il 40% deicasi”, è la stima che si legge nel report di aggiornamento sulle varianti diffuso a livello regionale. Il rapporto fornisce anche un altro dato su: “I ricoverati – si legge – sono solo 6, pari a un 2%, nessuno in terapia intensiva”. In tutte le province laDelta ha in poco tempo soppiantato l’Alfa, tranne che nella provincia di Sondrio. Oramuove nuovamente lo scenario. Guardando ai dati epidemiologici generali, nel report si spiega che la regione si conferma con ...

