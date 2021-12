Covid, l’ex senatore No Vax Pepe ricoverato in terapia intensiva: “Situazione molto critica” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle, è ricoverato per Covid da sabato18 dicembre all’ospedale Cutugno di Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il politico campano, 59 anni, è rimasto contagiato nei giorni scorsi, ed è al momento intubato nella terapia intensiva dell’ospedale partenopeo. Secondo i medici l’ex senatore si trova in “una Situazione molto critica“, da monitorare e tenere sotto controllo. Pepe, che negli ultimi mesi si era opposto fermamente alla campagna vaccinale contro il coronavirus, è stato eletto dai 5 stelle al Senato nel 2013. Due anni dopo uscì dal Movimento e si iscrisse al gruppo Autonomie fino alla fine della legislatura. Durante il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bartolomeo, exdel Movimento 5 Stelle, èperda sabato18 dicembre all’ospedale Cutugno di Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il politico campano, 59 anni, è rimasto contagiato nei giorni scorsi, ed è al momento intubato nelladell’ospedale partenopeo. Secondo i medicisi trova in “una“, da monitorare e tenere sotto controllo., che negli ultimi mesi si era opposto fermamente alla campagna vaccinale contro il coronavirus, è stato eletto dai 5 stelle al Senato nel 2013. Due anni dopo uscì dal Movimento e si iscrisse al gruppo Autonomie fino alla fine della legislatura. Durante il suo ...

