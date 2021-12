Covid, le Regioni verso il cambio colore: Lombardia vicino al giallo (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante Omicron ha causato una impennata di casi La Lombardia, così come tutta l’Italia, è cinta dalla morsa dei nuovi contagi da Covid 19 che hanno causato una vera e propria impennata. La variante Omicron è molto più contagiosa cosa che ha provocato un aumento tangibile. Tra le Regioni in cui l’aumento è stato più significativo c’è la Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino i casi nella regione sono stati, nelle ultime 24 ore, 10.569 a fronte di 182.427 tamponi processati, con un tasso di positività al 5,79 per cento. Leggi anche: Cabina di regia Covid, ecco i possibili scenari I dati della Lombardia Le persone positive in isolamento domiciliare nella regione sono invece 80.314. L’incidenza dei casi si attesta invece a 436 casi ogni 100.000 abitanti, superata così la soglia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante Omicron ha causato una impennata di casi La, così come tutta l’Italia, è cinta dalla morsa dei nuovi contagi da19 che hanno causato una vera e propria impennata. La variante Omicron è molto più contagiosa cosa che ha provocato un aumento tangibile. Tra lein cui l’aumento è stato più significativo c’è la. Secondo l’ultimo bollettino i casi nella regione sono stati, nelle ultime 24 ore, 10.569 a fronte di 182.427 tamponi processati, con un tasso di positività al 5,79 per cento. Leggi anche: Cabina di regia, ecco i possibili scenari I dati dellaLe persone positive in isolamento domiciliare nella regione sono invece 80.314. L’incidenza dei casi si attesta invece a 436 casi ogni 100.000 abitanti, superata così la soglia ...

