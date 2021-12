Covid, le notizie. Oggi cabina di regia e cdm su stretta contro Omicron. LIVE (Di giovedì 23 dicembre 2021) Possibile l'arrivo delle mascherine all'aperto e del super green pass sui luoghi di lavoro. Registrati 36 mila casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata, raddoppia la percentuale dei ricoveri pediatrici per coronavirus. Via libera dell'Aifa al vaccino Novavax. "Con Omicron sull'Europa è in arrivo una tempesta", avverte l'Oms. E dal Belgio alla Spagna arrivano nuove restrizioni. Negli Stati Uniti approvata la prima pillola per trattare il Covid a domicilio Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021) Possibile l'arrivo delle mascherine all'aperto e del super green pass sui luoghi di lavoro. Registrati 36 mila casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata, raddoppia la percentuale dei ricoveri pediatrici per coronavirus. Via libera dell'Aifa al vaccino Novavax. "Consull'Europa è in arrivo una tempesta", avverte l'Oms. E dal Belgio alla Spagna arrivano nuove restrizioni. Negli Stati Uniti approvata la prima pillola per trattare ila domicilio

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Campione di culturismo stroncato dal Covid 10 giorni dopo la scoperta del virus Sono notizie che non vorremmo mai sentire e che speravamo non avremmo più sentito, invece il covid continua a sfidarci, seppur con meno forza di un anno fa. Per questo mi sento di raccomandare ancora ...

Bartolomeo Pepe, l'ex senatore no vax ora è intubato in terapia intensiva È intubato in gravi condizioni, nella rianimazione del Cotugno di Napoli , per una polmonite bilaterale interstiziale da Sars - Cov - 2 , l'ex senatore no vax Bartolomeo Pepe , 59 anni. Il politico, ...

Covid, Ricoveri bimbi +96%: sono tutti non vaccinati | Picco di contagi in Gb, Belgio chiude cinema e teatri

Giuseppe e la lezione della Natività Non so perché, ma credo che il terremoto che ha causato il Covid nelle nostre vite ci abbia reso più attenti

