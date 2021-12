Covid, le notizie. Oggi cabina di regia e Cdm su stretta contro Omicron. LIVE (Di giovedì 23 dicembre 2021) Possibile l'arrivo delle mascherine all'aperto e del super green pass sui luoghi di lavoro. Draghi: "Le decisioni che prenderemo saranno dettate dai dati e non dalla politica". Registrati 36 mila casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata, raddoppia la percentuale dei ricoveri pediatrici per coronavirus. Via libera dell'Aifa al vaccino Novavax. "Con Omicron sull'Europa è in arrivo una tempesta", avverte l'Oms. Negli Stati Uniti approvata la prima pillola per trattare il Covid a domicilio Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021) Possibile l'arrivo delle mascherine all'aperto e del super green pass sui luoghi di lavoro. Draghi: "Le decisioni che prenderemo saranno dettate dai dati e non dalla politica". Registrati 36 mila casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata, raddoppia la percentuale dei ricoveri pediatrici per coronavirus. Via libera dell'Aifa al vaccino Novavax. "Consull'Europa è in arrivo una tempesta", avverte l'Oms. Negli Stati Uniti approvata la prima pillola per trattare ila domicilio

Advertising

Agenzia_Ansa : Quattro donne no vax affette da Covid-19 hanno partorito, i rispettivi figli sono sotto osservazione. Tre di loro s… - Agenzia_Ansa : La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%, nel periodo 14-21 dicembre. Sono tutti bambini non va… - Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - RosaG730 : RT @Corriere: ?? In una settimana il tasso di incidenza dei contagi a Milano è salito da 231 a 543 - FabioSavelli : Covid, Milano focolaio d’Italia: +135% di contagi in sette giorni, l’incidenza schizza a 543 (la soglia d’ allarme… -