Covid, le news. Bollettino: 44.595 casi, 168 morti. Tasso di positività 4,9% (Di venerdì 24 dicembre 2021) Processati 901.450 tamponi, mai così tanti: tale quantità porta al record di casi da inizio pandemia. In lieve aumento le rianimazioni (+13) e i ricoveri (+178), ma i numeri complessivi sono inferiori a quelli dello stesso periodo del 2020. Dalla Cabina di regia ulteriori misure restrittive: torna l'obbligo di mascherine all'aperto, con Ffp2 in cinema, stadi e sui mezzi, terza dose anticipata a 4 mesi, Green Pass valido per 6 mesi e discoteche chiuse fino al 31 gennaio

