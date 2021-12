Covid, l'Aifa approva il vaccino Novavax: disponibile in Italia da gennaio (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Aifa ha dato il via libera al nuovo vaccino anti - Covid Novavax, dopo l'approvazione dei giorni scorsi da parte dell'agenzia europea Ema. L'ok è valido per gli over 18 con un ciclo vaccinale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'ha dato il via libera al nuovoanti -, dopo l'zione dei giorni scorsi da parte dell'agenzia europea Ema. L'ok è valido per gli over 18 con un ciclo vaccinale ...

