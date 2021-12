Covid, la stretta della Cabina di regia: mascherine all’aperto, 6 mesi per il Green pass e stop alle feste (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tornano le mascherine all’aperto in tutta Italia, sui mezzi pubblici si dovrà indossare la Ffp2, la durata del Green pass si riduce da 9 a 6 mesi, a partire dal 1 febbraio. Sono alcune delle misure adottate dalla Cabina di regia, che il premier Mario Draghi ha presieduto questa mattina a Palazzo Chigi e alla quale hanno partecipato i capidelegazione delle forze di maggioranza, il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. Omicron dietro al 28,2% dei contagi: richiami a 4 mesi La riunione, che è durata poco più di un’ora e mezza e durante la quale è emerso come la variante Omicron sia ormai dietro al 28,2% dei contagi, ha stabilito anche la riduzione dei tempi per le dosi di richiamo, con l’intervallo minimo che scende da ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tornano lein tutta Italia, sui mezzi pubblici si dovrà indossare la Ffp2, la durata delsi riduce da 9 a 6, a partire dal 1 febbraio. Sono alcune delle misure adottate dalladi, che il premier Mario Draghi ha presieduto questa mattina a Palazzo Chigi e alla quale hanno partecipato i capidelegazione delle forze di maggioranza, il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. Omicron dietro al 28,2% dei contagi: richiami a 4La riunione, che è durata poco più di un’ora e mezza e durante la quale è emerso come la variante Omicron sia ormai dietro al 28,2% dei contagi, ha stabilito anche la riduzione dei tempi per le dosi di richiamo, con l’intervallo minimo che scende da ...

Advertising

Corriere : Terza dose dopo quattro mesi e green pass valido sei: pronta la stretta del governo contro il Covid - fanpage : Le nuove misure anti Covid per le vacanze natalizie - FBiasin : “#Covid, nuova stretta del Governo: tamponi ai vaccinati per entrare allo stadio. La misura dovrebbe essere approva… - SecolodItalia1 : Covid, la stretta della Cabina di regia: mascherine all’aperto, 6 mesi per il Green pass e stop alle feste… - TgrRaiMolise : Verso la stretta di Natale, le anticipazioni del decreto Green pass ridotto a 5 mesi; terza dose a 4 mesi; obbligo… -