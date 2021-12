Covid, la nuova ordinanza del Ministero: mascherine all’aperto in tutta Italia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Ministero della Salute a breve emetterà un’ordinanza che comporterà ulteriori restrizioni anti Covid: tra queste obbligo mascherine anche all’aperto in tutta Italia e divieto di eventi e feste all’aperto fino a febbraio A breve sulla scrivania del Ministro della Salute, Roberto Speranza, arriverà una nuova ordinanza da firmare che vedrà un’accentuazione delle norme anti Covid, in vista della crescita dei contagi e delle ospedalizzazioni in aumento. Secondo alcune fonti del Governo tra le norme da confermare ci sarebbero: il ritorno dell’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il suolo Italiano; il Green Pass durerà sei mesi anziché nove dal 1° ... Leggi su zon (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildella Salute a breve emetterà un’che comporterà ulteriori restrizioni anti: tra queste obbligoancheine divieto di eventi e festefino a febbraio A breve sulla scrivania del Ministro della Salute, Roberto Speranza, arriverà unada firmare che vedrà un’accentuazione delle norme anti, in vista della crescita dei contagi e delle ospedalizzazioni in aumento. Secondo alcune fonti del Governo tra le norme da confermare ci sarebbero: il ritorno dell’obbligo dell’uso della mascherina anchesu tutto il suolono; il Green Pass durerà sei mesi anziché nove dal 1° ...

