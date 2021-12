Covid, la bozza del nuovo decreto: Super Green pass per palestre e musei, feste nei locali con terza dose o tampone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal 30 dicembre l’accesso a palestre, piscine, musei e luoghi di cultura, centri benessere, sociali e ricreativi, sale bingo e casinò sarà consentito solo ai possessori di Super Green pass. E quindi solo alla popolazione vaccinata o guarita dal virus. La decisione è contenuta nel documento di bozza del nuovo decreto sulle misure anti Covid per le festività. L’obbligo di Super Green pass per i luoghi elencati non varrà per gli under 12 e per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Il documento, per ora non ufficiale, del nuovo decreto anti Covid prevede anche che dal 30 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal 30 dicembre l’accesso a, piscine,e luoghi di cultura, centri benessere, sociali e ricreativi, sale bingo e casinò sarà consentito solo ai possessori di. E quindi solo alla popolazione vaccinata o guarita dal virus. La decisione è contenuta nel documento didelsulle misure antiper le festività. L’obbligo diper i luoghi elencati non varrà per gli under 12 e per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Il documento, per ora non ufficiale, delantiprevede anche che dal 30 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza ...

repubblica : Bozza decreto anti-Covid: feste nei locali solo con terza dose o tampone, super pass anche per bar, ristoranti, mus… - TV7Benevento : Covid: bozza dl, screening nelle scuole, in campo anche ministero Difesa... - TV7Benevento : Covid: bozza dl, in piscine, palestre e sale bingo solo con super green pass... - TV7Benevento : Covid: bozza dl, terza dose o tampone per discoteche e Rsa da 30/12... - zazoomblog : Covid: bozza dl super green pass anche per consumare al banco - #Covid: #bozza #super #green #anche -