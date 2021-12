Covid Italia, il report: positivo 1 su 3 dei nuovi testati nell’ultima settimana (Di giovedì 23 dicembre 2021) A due giorni dal Natale il coronavirus dilaga nel Paese: nella settimana appena trascorsa abbiamo registrato un aumento dell’incidenza settimanale nazionale dei contagi, che risulta pari a 260 casi ogni 100.000 residenti, con un indice di positività al test del 29%: risulta positiva, dunque, circa una persona su tre tra i nuovi soggetti testati (ovvero tra le persone che si sottopongono al test – molecolare o rapido – per la prima volta, escludendo dunque tutti coloro che ripetono il test per monitorare il decorso dell’infezione). E il dato è in continuo aumento. E’ quanto emerge dal report settimanale dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma. Volendo fare un raffronto con la situazione che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) A due giorni dal Natale il coronavirus dilaga nel Paese: nellaappena trascorsa abbiamo registrato un aumento dell’incidenzale nazionale dei contagi, che risulta pari a 260 casi ogni 100.000 residenti, con un indice di positività al test del 29%: risulta positiva, dunque, circa una persona su tre tra isoggetti(ovvero tra le persone che si sottopongono al test – molecolare o rapido – per la prima volta, escludendo dunque tutti coloro che ripetono il test per monitorare il decorso dell’infezione). E il dato è in continuo aumento. E’ quanto emerge dalle dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma. Volendo fare un raffronto con la situazione che ...

