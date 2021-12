Covid Italia, Fedriga: “Il tampone? Allontana dal vaccino” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Con le attività aperte e la mobilità garantita, grazie al vaccino, siamo meno colpiti di un anno fa. Un dato è sicuro: abbiamo la metà delle ospedalizzazioni”. Lo dice intervistato su La Stampa il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che su Omicron afferma: “Fa paura ma non dobbiamo farci prendere dal panico, questo perché non sappiamo ancora bene quale sia l’effetto di questa variante. Sappiamo che è molto contagiosa, non dobbiamo essere nemmeno superficiali però e riportarci semplicemente ai dati del Sudafrica: lì c’è una popolazione giovane e in questo momento è estate”. L’idea ventilata dal governo dei tamponi anche per chi è vaccinato “mi sembra una misura che potrebbe Allontanare le persone dalla campagna vaccinale. E poi ci sono anche dei motivi pratici: il tampone è la fotografia di un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Con le attività aperte e la mobilità garantita, grazie al, siamo meno colpiti di un anno fa. Un dato è sicuro: abbiamo la metà delle ospedalizzazioni”. Lo dice intervistato su La Stampa il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianoche su Omicron afferma: “Fa paura ma non dobbiamo farci prendere dal panico, questo perché non sappiamo ancora bene quale sia l’effetto di questa variante. Sappiamo che è molto contagiosa, non dobbiamo essere nemmeno superficiali però e riportarci semplicemente ai dati del Sudafrica: lì c’è una popolazione giovane e in questo momento è estate”. L’idea ventilata dal governo dei tamponi anche per chi è vaccinato “mi sembra una misura che potrebbere le persone dalla campagna vaccinale. E poi ci sono anche dei motivi pratici: ilè la fotografia di un ...

