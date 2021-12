Covid, in Lombardia variante Omicron sale al 40% (Di giovedì 23 dicembre 2021) commenta E' in continua crescita la diffusione della variante Omicron in Lombardia e colpisce circa il 40% dei nuovi positivi al Covid. E' quanto emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) commenta E' in continua crescita la diffusione dellaine colpisce circa il 40% dei nuovi positivi al. E' quanto emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare ...

Advertising

stanzaselvaggia : Per avere solo una pallida idea della situazione Covid e gestione emergenza in Lombardia consiglio la visione delle… - TgLa7 : ??#Covid: in #Lombardia variante #Omicron sale al 40% . Solo sei i ricoverati, nessuno in #terapiaintensiva - LaStampa : Covid, volano i contagi in Lombardia e scatta l’allarme. L’Ordine dei Medici di Milano: “Ingestibile la situazione… - CorriereQ : Covid: 12.955 casi in Lombardia, record da inizio pandemia - sakura18d : RT @Agenzia_Ansa: Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, con 205.847 tamponi per… -