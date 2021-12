Covid, in Lombardia 45 decessi e 12913 nuovi positivi: 833 a Bergamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 205.847 tamponi effettuati, sono 12.913 i nuovi positivi (6,2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 205.847, totale complessivo: 23.539.091 – i nuovi casi positivi: 12.913 – in terapia intensiva: 162 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.408 (+56) – i decessi, totale complessivo: 34.859 (+45) I nuovi casi per provincia: Milano: 5.587 di cui 2.518 a Milano città; Bergamo: 833; Brescia: 844; Como: 593; Cremona: 266; Lecco: 274; Lodi: 381; Mantova: 290; Monza e Brianza: 1.316; Pavia: 635; Sondrio: 145; Varese: 998. L’Ats Bergamo inoltre ha fatto sapere che i soggetti residenti nella nostra provincia che sono in isolamento obbligatorio (positivi) sono 3.979, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 205.847 tamponi effettuati, sono 12.913 i(6,2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 205.847, totale complessivo: 23.539.091 – icasi: 12.913 – in terapia intensiva: 162 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.408 (+56) – i, totale complessivo: 34.859 (+45) Icasi per provincia: Milano: 5.587 di cui 2.518 a Milano città;: 833; Brescia: 844; Como: 593; Cremona: 266; Lecco: 274; Lodi: 381; Mantova: 290; Monza e Brianza: 1.316; Pavia: 635; Sondrio: 145; Varese: 998. L’Atsinoltre ha fatto sapere che i soggetti residenti nella nostra provincia che sono in isolamento obbligatorio () sono 3.979, ...

